Aldo Serena perde il portafoglio: lieto fine grazie a un tifoso della Roma

Perdere il portafoglio è sempre una bella seccatura, non soltanto per i soldi contenuti al suo interno e le carte di credito da dover bloccare, ma anche per le problematiche legate ai documenti personali da dover rifare. Lo sa bene Aldo Serena che nei giorni scorsi ha smarrito il suo portafoglio.

Per sua fortuna, un tifoso della Roma lo ha trovato e lo ha consegnato al legittimo proprietario. L’ex calciatore di Juventus, Inter e Milan ha raccontato quanto accaduto sul proprio profilo X: “avevo perso il portafoglio con tutti i documenti 15 giorni fa. Dopo ore, ero dai carabinieri ed è arrivata la telefonata di mia moglie. C’è un ciclista tifoso della Roma con il tuo portafoglio. Non voleva la ricompensa ma gliel’ho imposta. Ora sto lavorando per un regalo“.