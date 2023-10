Il Bayern rifila 8 gol al Darmstadt: gol pazzesco di Kane da centrocampo | VIDEO

CalcioWeb

Il Bayern Monaco, in attesa della partita del Leverkusen, è tornato in testa alla classifica in Bundesliga. La squadra di Tuchel è scesa in campo nella partita contro il Darmstadt e nei primi minuti si sono registrate addirittura 3 espulsioni: Kimmich, Gjasula e Maglica. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Nel secondo tempo i padroni di casa si scatenano e trovano quattro gol in pochi minuti con Kane, Sane, Musiala e ancora Sane. Al 69′ proprio Kane decide di prendersi la scena con un gol pazzesco da centrocampo che beffa il portiere avversario. Nei minuti finali il Bayern arrotonda il risultato con Muller, Musiala e ancora Kane.

Stop that Harry Kane. pic.twitter.com/CVKDkfGwDS — Stop That Football (@stopthatfooty) October 28, 2023