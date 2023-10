Caso scommesse, spunta la chat di Fagioli: un big della Juventus sapeva tutto?

CalcioWeb

Nicolò Fagioli, primo nome venuto fuori nel caso scommesse che ha investito il calcio italiano, è stato il più ‘collaborativo’ fra i 4 calciatori fin qui coinvolti. Mentre Tonali e Zaniolo hanno parlato di gioco d’azzardo ma fra poker e blackjack, e Zalewski starebbe addirittura pensando di querelare Fabrizio Corona per le accuse sul suo conto, Fagioli si è autodenunciato alla FIGC e ha ammesso di aver scommesso su piattaforme illegali collaborando con la giustizia.

Le chat di Fagioli

Gli inquirenti stanno vagliando le chat del centrocampista bianconero con altri compagni di squadra. Secondo quanto si legge su “La Repubblica”, all’interno della Juventus la malattia di Fagioli sarebbe stato un fatto abbastanza noto: “agli atti ci sarebbero conversazioni tra Fagioli e Leonardo Bonucci sul tema scommesse. Ma nessuna prova che il difensore partecipasse alle puntate“.

Escluso, sempre stando al quotidiano, il coinvolgimento della figura di Massimiliano Allegri: “sono in corso accertamenti su altri tesserati non calciatori che pure sembrerebbe conoscessero il vizio di Fagioli. Uno farebbe parte dello staff tecnico, certamente non si tratta dell’allenatore Massimiliano Allegri“.