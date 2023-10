Caso scommesse, Forze dell’Ordine a Coverciano: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Il caso scommesse sembra aver preso la piega di un vero e proprio scandalo. Inizialmente, il primo nome venuto fuori era quello di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, che ha ammesso di aver effettuato scommesse calcistiche online su piattaforme illegali. Nelle ultime ore sono venuti fuori anche i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. A tirarli in ballo è stato Fabrizio Corona che ha pubblicato sui social note audio e post che assocerebbero i calciatori al caso scommesse.

Forze dell’Ordine a Coverciano

Secondo quanto rivelato dall’Ansa “rappresentanti delle forze dell’ordine sono a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, a colloquio con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo“. Secondo “Sky Sport” è stato notificato un atto di indagine ai due calciatori che hanno ricevuto l’ok per rientrare presso i rispettivi club (Newcastle e Aston Villa, ndr).

Il comunicato della FIGC

“La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Tonali e Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che i due calciatori non siano in condizione di affrontare gli impegni in programma, la FIGC ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club“.