Caso scommesse, i tifosi della Juventus contro Corona: lo striscione | FOTO

CalcioWeb

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi e si prepara a svelare nuovi nomi dello scandalo scommesse nel mondo del calcio. Dopo le anticipazioni su Fagioli, Zaniolo, Tonali e Zalewski, l’ex ‘Re dei Paparazzi’ è pronto a nuove rivelazioni in diretta televisiva: l’appuntamento è per martedì dopo la partita dell’Italia.

Nicolò Fagioli avrebbe confessato le puntate anche sul calcio ed è sempre più vicino il patteggiamento di 10 mesi.

Nel frattampo i tifosi della Juventus hanno deciso di uscire allo scoperto con uno striscione proprio contro Corona: “meglio Fagioli e la sua ludopatia che un infame che fa la spia. Corona uomo di me*da!”.

⚪️⚫️Il messaggio della #CurvaSud della #Juventus: “Meglio #Fagioli e la sua ludopatia che un infame che fa la spia. #Corona uomo di me*da!”. pic.twitter.com/oFGPaPkQJc — Davide Roberti (@davideroberti_) October 16, 2023