Di Francesco, retroscena Roma: lite con un giocatore, poi l’addio

L’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma è avvolto, ancora oggi, nel mistero. L’ex tecnico giallorosso, ricordato per il pazzesco 3-0 rifilato al Barcellona in Champions League, lasciò la panchina dei giallorossi nella stagione 2019, per quella che fu, di fatto, l’ultima esperienza alla guida di una squadra di alta classifica.

Il motivo dell’addio? Da ricercare in una lite con un calciatore, come rivelato ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”.

La lite

“Intanto è il momento di raccontare che la Roma non mi esonerò ma sono stato io il primo a farmi da parte. Avevo comunicato ai dirigenti che non ero più a mio agio nella Roma, anche a causa del litigio con un calciatore“, ha dichiarato Di Francesco che successivamente ha chiarito: “Dzeko? Assolutamente no, con lui ero e sono in ottimi rapporti. Come con De Rossi. Non dico il nome per rispetto. Ma anche se ci fossimo qualificati contro il Porto in Champions, forse mi sarei dimesso“.