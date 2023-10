Eden Hazard si ritira, post da brividi sui social: “devi sapere…”

CalcioWeb

Eden Hazard ha annunciato il ritiro. Considerato uno dei talenti più scintillanti del panorama europeo, dopo alcuni anni giocati a livelli importanti, il fantasista belga è finito in una spirale difficile fatta di ombre, critiche, una forma fisica discutibile e forse anche qualche dubbio sulla volontà di continuare a fare il calciatore. E se questi dubbi li hai indossando la maglia del Real Madrid, le sensazioni non possono che essere negative.

Risolto il suo contratto con i ‘Blancos’ lo scorso 30 giugno, Eden Hazard ha riflettuto sul suo futuro e ha deciso che non sarà più un calciatore. La scelta è stata messa nero su bianco sui social con un post da brividi.

Il messaggio Instagram

“Devi saper ascoltare e dire fermati al momento giusto. Dopo 16 anni di carriera e oltre 700 partite giocate, ho deciso di chiudere la mia carriera calcistica professionistica. Ho realizzato il mio sogno, giocare e divertirmi sui campi di tutta Europa e mondo.

Nel corso della mia carriera ho incontrato grandi persone, dirigenti, allenatori, compagni di squadra e volevo ringraziare soprattutto i club che ho attraversato: LOSC, Chelsea e Real Madrid; e ovviamente ringraziare ancora la nazionale belga. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, agli amici, ai consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nel bene e nel male.

Infine, un grazie enorme a voi, miei fan, che mi seguite in tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento in ogni paese che ho giocato.

È ora di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo“.