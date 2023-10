Fallaccio su Hojlund, frasi shock da San Marino: il retroscena | VIDEO

Rasmus Hojlund, come ogni attaccante di buon livello, ai falli ci ha fatto l’abitudine. Quanto accaduto però nella sfida tra Danimarca e San Marino ha superato la soglia della sportività. La gara, vinta 2-1 dai danesi, è stata abbastanza dura sul piano fisico. Hojlund, autore del primo gol della Danimarca, ha ricevuto un’attenzione particolare da parte dei difensori avversari.

L’ex atalantino, a fine gara, ha sottolineato la brutta ginocchiata subita da Roberto Di Maio al 75’, pochi minuti dopo l’ingresso in campo del difensore, che è stato ammonito dall’arbitro. Dinamica simile a quella che costò la rottura di una vertebra a Neymar ai Mondiali 2014.

“Mi sono sentito puntato dai giocatori di San Marino. Capisco l’italiano e ho sentito chiaramente dire che volevano farmi male”, ha dichiarato Hojlund che al ritorno in Inghilterra sarà visitato da un medico del Manchester United per valutare l’entità del colpo subito.

Anche Simon Kjaer, centrale del Milan, ha sottolineato la volontarietà del comportamento dei difensori di San Marino spiegando di aver sentito dirsi tra loro di “puntare alle caviglie di Hojlund“.

As Simon Kjær pointed out in the post-match interview, this is how Neymar broke a vertebra at the 2014 World Cup.

He also overheard San Marino’s players saying that “they were going for Højlund’s knees”.

Dangerous refereeing tonight.pic.twitter.com/fxg6iewTeD

— Danish Scout (@DanishScout_) October 17, 2023