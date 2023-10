Giuntoli, paragone infelice: “giocatori flop? Come una fidanzata che non cucina e non stira” | VIDEO

CalcioWeb

Polemiche e commenti negativi: Cristiano Giuntoli è stato colpito da una dura ondata di critiche per alcune affermazioni durante il Festival dello Sport organizzato, come ogni anno, dalla Gazzetta dello Sport.

L’ex direttore sportivo del Napoli, adesso alla Juventus, si è lasciato andare ad un paragone che lascia di stucco. I tifosi napoletani non lo hanno risparmiato, ma non solo: le sue parole sono arrivate fino in Spagna, dove piovono commenti di indignazione.

Le parole di Giuntoli

Giuntoli, parlando dei giocatori flop ha affermato: “ci sono stati diversi acquisti sbagliati, si sbaglia tanto anche se si cerca di non farlo. Le dinamiche sono tantissime, quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta, poi la porti a cena ma quando la porti a casa capisci che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira (ride, ndr.). Bisogna stare attenti, capire tutti i parametri: è un ruolo difficile, ho fatto tanti errori ma da lì anche cose positive”.