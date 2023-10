Grosso non può dirigere l’allenamento: lo striscione dei tifosi del Lione | FOTO

CalcioWeb

Sono stati momenti di paura per l’allenatore italiano Fabio Grosso, ferito al volto prima di Marsiglia-Lione. L’ex calciatore della Nazionale italiana è stato colpito dopo l’assalto dei tifosi di casa al pullman del Lione. Il match è stato annullato ed è in arrivo lo 0-3 a tavolino.

All’allenatore italiano sono stati applicati 13 punti di sutura sopra l’occhio e non è ancora in grado di tornare in panchina. Come confermato da L’Equipe dovrebbe rimanere fermo più di qualche giorno.

Fabio Grosso non si è presentato per la regolare ripresa degli allenamenti ed i tifosi hanno deciso di esporre uno striscione per augurare una pronta guarigione. “bon rétablissement Fabio”, “buona guarigione Fabio”, è il messaggio firmato dai Bad Gones 1987.

Les supporters lyonnais ont déployé une banderole de soutien à Fabio Grosso, ce mardi au centre d’entraînement de l’OL. L’entraîneur des Gones a reçu une ITT d’une durée de 30 jours, suite aux incidents de dimanche. (@RadioScoopInfos) pic.twitter.com/dYJkRmKMTo — PFC (@PassionFootClub) October 31, 2023