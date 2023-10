Guerra Israele, Benzema prega per Gaza: un collega lo insulta in 5 lingue

CalcioWeb

“Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini“. È il messaggio pubblicato sui social da Karim Benzema, attaccante francese in forza all’Al-Ittihad, in merito al conflitto israelo-palestinese. Dopo l’attacco armato di Hamas, Israele ha risposto con i bombardamenti su Gaza.

Un messaggio, quello di Benzema, che ha provocato aspre critiche, anche fra i colleghi. David Aouate, ex portiere israeliano, ha letteralmente insultato in 5 lingue diverse l’ex Real Madrid dandogli del “figlio di puttana” in ebraico, francese, inglese, arabo e spagnolo, allegando anche la bandiera israeliana e quella statunitense.