Fa 10.000 km per vedere l’Atalanta: la storia di Hikaru, tifoso senza confini

“Siam bergamaschi e non conosciam confini“. Il coro dei tifosi dell’Atalanta è più veritiero che mai. Lo dimostra la storia di Hikaru Tozuka, giovane ragazzo di 21 anni con una grandissima passione per i colori della ‘Dea’. La sua è una storia incredibile: da Osaka a Bergamo, un viaggio lungo 10.000 km per realizzare il sogno di vedere la sua Atalanta da vivo. Un sogno diventato realtà.

Lo scorso 26 settembre, Hikaru è partito dal Giappone per trascorrere una settimana a Bergamo e apprezzarne le bellezze artistiche culinari e, ovviamente, quelle sportive. Grazie allo sponsor atalantino “Radici”, il giovane tifoso ha assistito agli allenamenti della squadra a Zingonia, ha visitato gli uffici del club, incontrato i calciatori (fra i quali il suo idolo Koopmeiners) e ha assistito dal vivo alle partite contro Hellas Verona e Juventus. Un’esperienza che porterà sempre nel cuore.