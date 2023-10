Inter, affare a zero dalla Premier League: sa come si vince in Europa

CalcioWeb

Thuram, Cuadrado e Sanchez. Tre nomi che hanno rinforzato la rosa dell’Inter nell’ultimo mercato, tutti accomunati da una caratteristica: sono arrivati gratis. I nerazzurri sono sempre molto attenti al mercato dei parametri zero studiando con largo anticipo la strategia migliore per assicurarsi i calciatori. Marcus Thuram è l’esempio più lampante: il Milan sembrava in vantaggio sul calciatore, ma l’Inter, forte di una trattativa già iniziata da tempo e dell’accordo raggiunto con il calciatore, una volta deciso di accelerare ha chiuso l’affare beffando i cugini.

La squadra di mercato interista sonda la possibilità di piazzare un nuovo colpo a parametro zero in vista del prossimo mercato, una pedina in più per la mediana.

Inter su Soucek

Secondo “Il Corriere dello Sport”, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Tomas Soucek. Parliamo di un centrocampista nel giro della Nazionale della Repubblica Ceca, ben strutturato fisicamente, abile in fase difensiva ma che ha già segnato 4 gol in 10 partite in stagione. Ha già fatto gol all’Inter quando, nella sfida dei gironi di Champions League 2019-2020, indossava la maglia dello Slavia Praga. L’anno scorso ha vinto la Conference League con il West Ham battendo la Fiorentina. Gli ‘Hammers’ hanno un’opzione per il rinnovo del suo contratto in scadenza a fine stagione, ma se il calciatore dovesse manifestare la volontà di liberarsi a zero, potrebbero non esercitarla o pensare di cederlo già a gennaio per una cifra minima.