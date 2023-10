Juventus-Torino, Juric crolla in diretta: l’allenatore quasi in lacrime

CalcioWeb

Il derby di Torino valido per l’8ª giornata del campionato si è concluso sul risultato di 2-0 a favore della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri si è confermata superiore ed è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Dopo lo 0-0 del primo tempo, la gara si è sbloccata nella ripresa con il vantaggio di Gatti e il raddoppio di Milik.

Nel post-partita il tecnico Ivan Juric si è presentato ai giornalisti visibilmente amareggiato. “Per i tifosi è un dispiacere enorme. Due anni e mezzo che sono a Torino e non sono riuscito a regalargli una gioia”, le parole del tecnico quasi in lacrime.

“La squadra ha approcciato bene la partita, eravamo concentrati. Sui piazzati non abbiamo fatto bene. Grandissimo rammarico. Abbiamo fatto la partita giusta nel primo tempo togliendo tutti i riferimenti e creando buone situazioni. Poi il secondo tempo si è aperto così”.

Juric continua: “mi aspetto di più da tutti. Vediamo con la sosta con quelli che rimangono come vogliamo proseguire. Ma ci sono problematiche che dobbiamo risolvere. In questi due anni e passa hanno sempre fatto il massimo con me facendo buonissimi campionati. Voglio spronarli per fargli fare qualcosa di più”.