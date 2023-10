La Lega Serie A risponde alle accuse di Mourinho: il paragone ‘smonta’ lo Special One

CalcioWeb

José Mourinho, al termine della sconfitta contro l’Inter, si è lamentato per le partite troppo ravvicinate: “sono contento visto il concetto di squadra in difficoltà, con metà squadra fuori. E venire qui senza metà squadra non era facile. Poi con un regalo della Lega abbiamo giocato giovedì e oggi”.

La Lega Serie A, attraverso l’ad Luigi De Siervo, ha deciso di rispondere per le rime: “lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi. È un professionista che conosce il nostro mondo. Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 4 di pomeriggio. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco”, ha detto a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento.

Poi continua: “il campionato di Serie A è straordinario. Abbiamo una lotta al vertice entusiasmante così come non dimentichiamo la partita incredibile di Cagliari che ha vinto 4-3 con due gol nel recupero. È un campionato che sta crescendo, dove c’è grande competitività e le gare di ieri come quella di Napoli sono un esempio”.