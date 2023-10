L’ultimo scoop di Corona: il calciatore della Nazionale (e della Roma) nei guai con una escort

CalcioWeb

Fabrizio Corona continua a scatenare il caos nel mondo del calcio. Dopo lo scandalo scommesse, l’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha fatto esplodere un’altra bomba: “tre denunce per stalking a Parma, una ad Avezzano e una a Roma. I guai con la escort di Lorenzo Pellegrini”, è il titolo pubblicato sul sito dillingernews.it.

Nel dettaglio una giovane escort romena, A.G., avrebbe presentato tre denunce per stalking a Parma, una ad Avezzano e una a Roma nei confronti di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e dell’Italia. Corona afferma di aver incontrato personalmente la donna che ha chiesto di restare anonima. Le denunce sarebbero state presentate dall’aprile 2023 ad oggi.

Secondo quanto riportato nelle rivelazioni di Corona, i legali della giovane escort hanno spiegato che tali denunce sono state presentate con la richiesta di attivare il codice rosso, ovvero il protocollo che consente indagini in casi di gravi violenze come maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, al fine di adottare in maniera più rapida eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.

Va precisato che, attualmente Lorenzo Pellegrini non risulta colpevole di nulla. Le presunte denunce a suo carico devono essere approfondite attraverso le indagini degli inquirenti.

Atti persecutori

Lo stalking rientra nella sfera degli “atti persecutori”, reato introdotto dalla legge 23 aprile 2009, n° 38. La normativa introduce nel codice penale italiano l’articolo 612-bis. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.