Il Milan non si sblocca in attacco, apoteosi Lazio nel finale: risultati e classifiche in Champions League

Un pareggio e una vittoria per le squadre italiane nelle ultime partite della 2ª giornata di Champions League. Il Milan non riesce a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo: dopo lo 0-0 contro il Newcastle è arrivato lo stesso risultato anche sul campo del Borussia Dortmund in una trasferta difficilissima.

Il tecnico Pioli si schiera con il tridente formato da Pulisic, Giroud e Leao, i padroni di casa in campo con Malen, Reus, Brandt e Fullkrug. La prima grande occasione è per Malen, poi Maignan risponde su Fullkrug. Il Milan risponde con Giroud, ma l’attaccante non è preciso. Doppia occasione per gli ospiti: Giroud non ci arriva, poi Pobega e Hernandez non concretizzano. Nella ripresa spreca Pulisic, nel finale Chukwueze si divora il gol del successo. Finisce 0-0.

Tre gol nel match tra Celtic e Lazio. Emozioni già nel primo tempo: prima il vantaggio di Furuhashi, poi il pareggio di Vecino. La partita sembra indirizzata sull’1-1, a tempo quasi scaduto un colpo di testa di Pedro regala l’1-2 alla Lazio e l’apoteosi nel settore ospite.

I risultati di oggi

ANVERSA-SHAKHTAR 2-3

ATLETICO MADRID-FEYENOORD 3-2

CELTIC-LAZIO 1-2

DORTMUND-MILAN 0-0

PORTO-BARCELLONA 0-1

NEWCASTLE-PSG 4-1

LIPSIA-CITY 1-3

STELLA ROSSA-YOUNG BOYS 2-2

Classifica Girone E

Atletico Madrid 4 Lazio 4 Feyenoord 3 Celtic 0

Classifica Girone F

Newcastle 4 Psg 3 Milan 2 Dortmund 1