Milan, doppio colpo a gennaio? Occhi su un fenomeno della Ligue 1 e un talento tedesco

Il Milan arriva alla sosta per le nazionali da primo in classifica, con un gruppo rinforzato dal mercato estivo e grandi ambizioni. I rossoneri non si nascondono, proveranno a lottare per lo scudetto. E magari, se servirà qualche nuovo innesto in corsa, saranno pronti a rinforzare la rosa.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il mercato di gennaio potrebbe portare in dote due colpi in grado di rinforzare attacco e centrocampo.

Jonathan David

Il nome di Jonathan David e quello del Milan gravitano nella stessa orbita da tempo, ma fin qui non si sono mai toccati. La scorsa estate, alla ricerca di un numero 9 da alternare a Giroud, i rossoneri avevano provato il colpaccio, ma il Lille aveva ‘rimandato’ ogni discorso. A gennaio il calciatore canadese avrà 1 anno e mezzo di contratto, il che vuol dire che in estate ne avrà solo 1 e poca voglia di rinnovare.

Tradotto: dei 60 milioni chiesti la scorsa estate, a giugno ne varrà al massimo la metà. A gennaio, forse, il Lille ne potrà scucire una decina in più. Il calciatore conosce Maignan e Leao, vuole giocare stabilmente in Champions League, gradisce la destinazione. Il prezzo (35-40 milioni) e la concorrenza non sono da sottovalutare.

Assan Ouèdraogo

Il Milan pensa anche a come rafforzare la mediana. Con il ritorno di Bennacer, previsto a pieno ritmo a inizio 2024, i rossoneri saranno coperti numericamente, ma c’è un calciatore che ha stuzzicato l’interesse della squadra mercato rossonera. Stiamo parlando di Assan Ouèdraogo, centrocampista dello Schalke 04, ex squadra di Malik Thiaw, altro colpo firmato Moncada che da ‘semi-sconosciuto’ si è preso il posto da titolare nel giro di una stagione.

L’obiettivo del Milan, sul lungo periodo (il ragazzo ha appena 17 anni!), è lo stesso. Il costo della clausola rescissoria è di 20 milioni, troppi in relazione all’età, all’esperienza e al fatto che lo Schalke giochi in Serie B tedesca. C’è il margine per trattare e limare la richiesta, magari lasciandolo anche in Germania fino al termine della stagione.