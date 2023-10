Il Monza ad un fondo giapponese? Un portavoce di Fininvest allo scoperto

CalcioWeb

Il Monza è sempre più una bella sorpresa del campionato di Serie A e la squadra si prepara per il big match contro la Roma di Mourinho. Un argomento caldo è sempre quello legato al futuro del club e le ultime notizie non hanno trovato conferma. Fininvest, infatti, ha smentito le voci di una vendita ad un fondo giapponese, pubblicata su Repubblica.it.

‘Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento – dice un portavoce di Fininvest – Non c’è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa”.

Fonti vicine al gruppo osservano poi che la notizia è stata pubblicata in coincidenza con le elezioni suppletive al Senato nel collegio di Monza e della Brianza dove era stato eletto Silvio Berlusconi e per il quale è candidato anche per il centrodestra Adriano Galliani.