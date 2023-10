Morta a 38 anni Tabby Brown, ex di Balotelli e Sterling | FOTO

CalcioWeb

Arriva dall’Inghilterra una tragica notizia: è morta a 38 anni Tabby Brown, modella e attrice nata nel sud di Londra. Tabby ha lavorato per Elle e Cosmopolitan, comparendo anche in spot pubblicitari di Canon, Virgin Atlantic, Lynx e AX. La modella, he aveva anche un master in marketing, ha anche recitato in The Bachelor ed è apparsa nei videoclip musicali di Snoop Dogg, BOB e Dizzee Rascal ed è finita nei giornali di gossip per due sue relazioni con famosi calciatori.

Ad annunciare la morte di Tabby Brown è stato il suo ex manager, che lo rivelato al Sun. Il MailOnline ha poi contattato il suo team di gestione per avere maggiori informazioni, ma la causa del decesso è al momento ancora poco chiara.

Le relazioni con Sterling e Balotelli

Tabby Brown ha avuto delle relazioni con due famosi calciatori. La modella ha frequentato Sterling nel 2016, quando è stata avvistata fuori da un elegante hotel di Manchester insieme al calciatore inglese.

Qualche anno prima, invece, Tabby Brown ha avuto una relazione di circa 7 mesi con Mario Balotelli. I due si sono incontrati in discoteca nel 2011, il calciatore italiano l’ha aggiunta come amica su Facebook ed è riuscito a ‘strapparle’ un appuntamento.

Tabby ha ammesso di esseri presto innamorata di Balotelli, ma è stata presto costretta alla rottura: “poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi ‘lei è solo un’amica’. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna. È abituato a ottenere esattamente quello che vuole“, aveva raccontato al Mirror nel 2013, parlando della fine della relazione col calciatore italiano.