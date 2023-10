Napoli, De Laurentiis sul futuro di Osimhen: il dietrofront dell’attaccante

CalcioWeb

Aurelio De Laurentiis non è mai banale e scatena sempre motivi di discussione. Un motivo caldo è quello sul futuro di Victor Osimhen, attaccante reduce dall’infortunio e costretto a saltare le prossime partite.

“Sono sempre stato sereno con Osimhen, soltanto che bisogna essere in due. Il mio mood è rimasto sempre lo stesso, se il suo nel frattempo si è modificato non posso farci nulla.

Se da una stretta di mano arriva poi una negazione di ciò su cui si era concordato, uno si dispiace, ne prende atto, ma la vita va avanti. Però questo non toglie che con Osimhen ci siano ottimi rapporti, non vedo perché non debbano esserci”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis parlando con i giornalisti a Castel Volturno.