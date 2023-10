Napoli, i tifosi prendono d’assalto un vecchio post di Conte: la richiesta | FOTO

CalcioWeb

E’ Antonio Conte il sogno dei tifosi del Napoli come sostituto di Rudi Garcia. Il tecnico francese non ha più la fiducia della piazza, dei calciatori e del presidente e la convivenza rischia di diventare forzata. Il numero uno del club, Aurelio De Laurentiis, continua a valutare il ribaltone, che potrebbe diventare immediato solo dopo un accordo con l’ex Ct della Nazionale italiana.

Le possibilità sono due: l’accordo con Conte e l’addio immediato con Rudi Garcia o altre due possibilità al tecnico francese nelle prossime sfide tra campionato e Champions League. I tifosi del Napoli non sembrano avere dubbi e continuano a spingere per il cambio di allenatore.

I tifosi prendono d’assalto un vecchio post di Conte

Antonio Conte non è molto atttivo sui social e l’ultima foto risale ad agosto alle vacanze in Croazia. I tifosi del Napoli hanno preso d’assalto proprio il vecchio post: “Napoli ha bisogno di un allenatore con le pal**, ti aspettiamo”, “Mister non crede sia l’ora di venirsi a mangiare una pizza a Napoli con l’idea di rimanerci?”, “Mister… vieni a scrivere la storia a Napoli”, “Mister venga a Napoli che di foto così se ne può fare quante ne vuole…”, “un popolo intero l’aspetta”.

“Ciao Antonio lo sai a Napoli pure c’è il mare. Poi sicuramente con il tuo yacht puoi arrivare a Capri, Ischia, Sorrento, Procida. La costiera amalfitana? Ci vanno anche i divi di Hollywood posto migliore al mondo. Pensaci. Grazie”, “Mister ma perché non ti vieni a fare un bel giretto a Napoli dai facci sognare”, sono solo alcuni messaggi pubblicati dai tifosi azzurri.