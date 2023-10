Psg-Milan, la coreografia è un omaggio a Jean-Paul Belmondo | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Psg e Milan sono in campo per la partita della 3ª giornata della fase a gironi di Champions League. La competizione entra sempre più nel vivo e la corsa alla qualificazione è ancora apertissima. I padroni di casa si schierano con Kolo Muani, Mbappé e Dembele, gli ospiti rispondono con Pulisic, Giroud e Leao.

Prima del match è andata in scena la coreografia dei padroni di casa. Il clima al ‘Parco dei Principi’ è rovente: “ti ho nel mirino, come Belmondo”, si legge nello striscione spuntato nella curva dei padroni di casa. Si tratta di un omaggio a Jean Paul Belmondo: l’attore francese è raffigurato con una pistola in mano pronto a colpire. Poi è il solito Mbappè a portare in vantaggio i padroni di casa con un grandissimo gol.

LA MAGNIFIQUE ANIMATION CÔTÉ VIRAGE AUTEUIL AVEC BELMONDO !! « Je les ai dans le viseur comme Belmondo. 🔫🔴🔵 »#PSGMilan pic.twitter.com/l8PKum2YYS — 𝑨𝒍𝒆𝒙𝒊𝒊𝒔 ⚜️🇨🇷 (@Alexis92__) October 25, 2023