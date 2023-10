“Se il PSV vince la Champions…”, la promessa di Verstappen scuote la Formula 1

CalcioWeb

Come impedire a Max Verstappen di continuare a vincere in lungo e in largo? È una domanda alla quale, nelle ultime stagioni, la Ferrari e le dirette concorrenti non sembrano aver trovato risposta. Il pilota olandese ha vinto, con largo anticipo, il terzo Mondiale consecutivo e non sembra ancora sazio.

Cosa fare dunque? Si potrebbe provare con il… calcio. In una recente intervista, il pilota della Red Bull ha scherzato, infatti, sulla possibilità di rinunciare a vincere in cambio di un’altra gioia sportiva, da tifoso.

La Champions League

Intervistato dalla tv olandese Viaplay, Verstappen ha ‘barattato’ la vittoria di un Mondiale di Formula 1 con la gioia di vedere il PSV Eindhoven, sua squadra del cuore, vincere la Champions League,

“Potrei prolungare il mio contratto di un anno, fino al 2029 e in quella stagione accetterei di non vincere. Ma a patto di veder trionfare il PSV in Champions“, ha ammesso Vertappen. Del resto, il PSV non alza al cielo la Champions League dalla stagione 1987/1988, quando quando il portiere Hans Van Breukelen neutralizzò il rigore decisivo contro il Benfica. Verstappen sarebbe nato nove anni dopo.