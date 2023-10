Qualificazioni Euro2024, la Francia vince il big match: Lukaku e CR7 decisivi | CLASSIFICHE

CalcioWeb

In archivio una nuova serata di match valevoli per le Qualificazioni a Euro 2024. Occhi puntati sul big match della serata, l’intrigante sfida tra Olanda e Francia vinta dai transalpini per 1-2 grazie alla doppietta del solito Mbappè (di Hartman il gol olandese).

A proposito di grandi protagonisti, non sono mancati all’appello Lukaku e Cristiano Ronaldo. Il bomber della Roma ha siglato un gol nel 2-3 del Belgio sull’Austria; CR7 è andato a segno su rigore e su azione nel 3-2 del Portogallo sulla Slovacchia di Lobotka (in gol)

Risultati Qualificazioni Euro 2024

Estonia-Azerbaijan 0-2

Austria-Belgio 2-3

Irlanda-Grecia 0-2

Islanda-Lussemburgo 1-1

Liechtenstein-Bosnia-Erzegovina 0-2

Olanda-Francia 1-2

Portogallo-Slovacchia 3-2

Classifiche

Girone A

Scozia 15 Spagna 12 Norvegia 10 Georgia 4 Cipro 0

Girone B

Francia 18 Grecia 12 Olanda 9 Irlanda 3 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 13 Italia 7 Ucraina 7 Macedonia 7 Malta 0

Girone D

Turchia 13 Croazia 10 Armenia 7 Galles 7 Lettonia 3

Girone E

Albania 13 Polonia 9 Repubblica Ceca 8 Moldavia 8 Isole Faroerne 1

Girone F

Belgio 16 Austria 13 Svezia 6 Azerbaigian 4 Estonia 1

Girone G

Ungheria 10 Serbia 10 Montenegro 8 Bulgaria 2 Lituania 2

Girone H

Slovenia 13 Danimarca 13 Finlandia 12 Kazakistan 12 Irlanda del Nord 3 San Marino 0

Girone I

Svizzera 14 Romania 13 Israele 11 Kosovo 7 Bielorussia 5 Andorra 2

Girone J

Portogallo 21 Slovacchia 13 Lussemburgo 11 Bosnia-Erzegovina 9 Islanda 7 Liechtenstein 0