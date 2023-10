Qualificazioni Europei, risultati e classifiche: la Spagna si salva, sorpresa Turchia

CalcioWeb

Le Nazionali sono tornate in campo per le qualficazioni ai prossimi Europei. In attesa delle partite della Nazionale italiana, si sono disputate altre partite. La Spagna evita la figuraccia, poi trova il gol da tre punti. Lo Scozia passa in vantaggio nel secondo tempo ma il gol di McTominay è annullato. Poi il solito Morata trova il gol del vantaggio, all’86’ il definitivo 0-2 di Sancet.

Uno scatenato Haaland trascina la Norvegia nel susccesso contro Cipro: l’attaccante del Manchester City è stato autore di una doppietta. Vittoria a sorpresa dell’Albania, capace di dominare contro la Repubblica Ceca. Tre punti del Kosovo contro Andorra e della Polonia contro Far Oer. Un gol di Ylmaz regala il successo alla Turchia contro la Croazia. A reti inviolate Bielorussia-Romania.

I risultati

Albania-Repubblica Ceca 3-0

Andorra-Kosovo 0-3

Bielorussia-Romania 0-0

Cipro-Norvegia 0-4

Croazia-Turchia 0-1

Far Oer-Polonia 0-2

Spagna-Scozia 2-0

Le classifiche

GRUPPO A

SCOZIA 15 SPAGNA 12 NORVEGIA 10 GEORGIA 4 CIPRO 0

GRUPPO B

FRANCIA 15 OLANDA 9 GRECIA 9 IRLANDA 3 GIBILTERRA 0

GRUPPO C

INGHILTERRA 13 ITALIA 7 UCRAINA 7 MACEDONIA 7 MALTA 0

GRUPPO D

TURCHIA 13 CROAZIA 10 ARMENIA 7 GALLES 7 LETTONIA 0

GRUPPO E

ALBANIA 13 POLONIA 9 REPUBBLICA CECA 8 MOLDAVIA 8 FAR OER 1

GRUPPO F

BELGIO 13 AUSTRIA 13 SVEZIA 6 ESTONIA 1 AZERBAIGIAN 1

GRUPPO G

UNGHERIA 10 SERBIA 10 MONTENEGRO 8 LITUANIA 2 BULGARIA 2

GRUPPO H

SLOVENIA 13 DANIMARCA 13 FINLANDIA 12 KAZAKISTAN 12 IRLANDA DEL NORD 3 SAN MARINO 0

GRUPPO I

SVIZZERA 14 ROMANIA 13 ISRAELE 11 KOSOVO 7 BIELORUSSIA 5 ANDORRA 2

GRUPPO J

PORTOGALLO 18 SLOVACCHIA 13 LUSSEMBURGO 10 BOSNIA 6 ISLANDA 6 LIECHTENSTEIN 0