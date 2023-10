Fiorentina, che colpo! Viola da Champions: sbancato il ‘Maradona’ di Napoli | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Fiorentina è la grande sorpresa di questa prima parte di stagione. La squadra viola viaggia a ritmo Champions con 13 punti ottenuti nelle ultime 5 gare. Gli ultimi tre arrivano dalla trasferta del ‘Maradona’ di Napoli, non proprio un campo facile nel quale andare a vincere 1-3, specialmente dopo le fatiche della Conference League.

Napoli colpito a freddo: al 7′ Josip Breckalo, che tecnicamente dovrebbe essere una riserva, segna il gol più importante della sua esperienza a Firenze, segno di come Italiano riesca a gestire le rotazioni in maniera importante. Osimhen trova il pareggio poco dopo ma il Var annulla. Il bomber nigeriano, su calcio di rigore, al 5′ minuto di recupero dopo la fine dei 45 regolamentari, mette definitivamente la gara in parità.

Il Napoli tira un sospiro di sollievo, ma nella ripresa sono dolori. Lo stesso Osimhen fallisce il gol del vantaggio su errore clamoroso (da rimessa laterale!) della Fiorentina. E la legge del “gol sbagliato, gol subito” sentenzia il vantaggio Viola: un batti e ribatti in area premia Bonaventura che si ritrova un pallone solo da spingere in porta per l’1-2. Nel finale, mentre il Napoli lotta per il pareggio, Nico Gonzalez chiude i conti con la rete dell’1-3 che regala il quarto posto alla Fiorentina e riaccende l’allarme in casa Napoli.

Classifica Serie A

Milan 21 Inter 19 Juventus 17 Fiorentina 17 Napoli 14 Atalanta 12 Monza 12 Frosinone 12 Lecce 12 Roma 11 Bologna 11 Sassuolo 10 Lazio 10 Torino 9 Genoa 8 Verona 8 Udinese 5 Empoli 4 Salernitana 3 Cagliari 2