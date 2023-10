Scommesse, Tonali squalificato: la sanzione e la situazione per l’Europeo

CalcioWeb

E’ arrivata la squalifica nei confronti di Sandro Tonali, l’ex Milan coinvolto nel caso delle scommesse che ha travolto il mondo del calcio. Proprio nelle ultime ore il calciatore e la procura federale hanno raggiunto un accordo per 18 mesi di squalifica, di cui 8 commutati in pene alternative. Ora l’intesa deve essere approvata dalla procura generale dello Sport presso il CONI prima del passaggio all’Uefa.

La stagione di Tonali è conclusa e il centrocampista salterà anche l’Europeo. L’inibizione è più pesante di quella inflitta a Nicolò Fagioli (7 mesi). A differenza dello juventino, l’ex Milan aveva scommesso anche sulle sue squadre (Brescia e Milan).

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ufficializzato l’accordo tra le parti per il patteggiamento di Sandro Tonali. “E’ stato raggiunto l’accordo per il patteggiamento tra la Procura Federale della FIGC e il calciatore Sandro Tonali. Essendo avvenuto prima del deferimento, ed essendo stato coinvolto in prima persona, posso dirlo: la sanzione per Tonali è di 18 mesi: 10 mesi squalifica e 8 mesi di prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza)”.