Stefano Tacconi torna finalmente a casa: la FOTO commovente pubblicata dal figlio

“Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme”: con questo post Andrea Tacconi, figlio di Stefano, ha annunciato sui social la fine del lungo calvario per l’ex portiere della Juventus. Il 66enne è stato colpito da una emorragia celebrale il 23 aprile del 2022 durante un evento.

Nel marzo 2023 è stato affidato alle cure del don Gnocchi di Milano, mentre il 21 giugno scorso il trasferimento in una struttura vicino casa per continuare la riabilitazione. Negli ultimi due mesi Tacconi ha ripreso a vivere: non solo le cure, ma anche una cena in famiglia in un ristorante e la rimpatriata con un gruppo di soci degli Juve Club Andria e Barletta. Ora l’ex portiere è finalmente tornato nella sua casa a Cusago, in provincia di Milano, dove lo attendono la moglie Laura Speranza e gli altri tre figli, Virginia, Vittoria Maria e Alberto.