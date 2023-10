Super, Europa e Aspirant League: il calcio prepara una storica rivoluzione con la Superlega

CalcioWeb

Il progetto della Superlega ha scatenato tantissime polemiche nel mondo del calcio. Il passo indietro della Juventus ha cambiato le prospettive e solo due club (Barcellona e Real Madrid) hanno deciso di non indietreggiare. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, in particolar modo da El Pais e Marca, la Uefa avrebbe deciso di cambiare idea e strizzare l’occhio alla competizione.

L’idea di Ceferin sarebbe quella di lanciare dal 2027 un nuovo format che sostituirà le attuali competizioni: Champions, Europa e Conference League. La decisione rischia di diventare paradossale proprio per la Champions League. Il nuovo format, infatti, deve ancora entrare in vigore e partirà ufficialmente dalla prossima stagione e durerà un triennio. Proprio per questo motivo la nuova Superlega dovrebbe partire dalla stagione 2027/2028.

Super, Europa e Aspirant League: i dettagli

Secondo i media spagnoli rimbalza un’idea tra UEFA e ECA di introdurre tre divisioni da 18 squadre ciascuna: la Super League, l’Europa League e l’Aspirant League.

Nel dettaglio tra la prima e la seconda divisione ci sarebbero solo due promozioni/retrocessioni, mentre dalla seconda alla terza ben quattro. La prossima riunione del Comitato Esecutivo UEFA, prevista per fine ottobre, potrebbe rappresentare un passo importante anche per definire i dettagli regolamentari.