Tennis, incredibile errore a Vienna: il dj fa partire un coro anti Juventus | VIDEO

Derby tutto italiano negli ottavi di finale dell’ATP di Vienna. Lorenzo Sonego e Jannik Sinner si sono affrontati sul cemento austriaco con in palio un pass per i quarti di finale, staccato dal tennista altoatesino. Grande sportività in campo fra i due, a far discutere è quello che è successo fuori dal rettangolo di gioco.

Tutta colpa del dj e di una particolare scelta musicale che dal tennis è finita per spostarsi sul calcio.

Parte l’inno anti-Juve

Il dj avrà pensato bene che, visto il derby italiano in campo, sarebbe stata una grande idea mettere una canzone italiana, magari famosa anche all’estero. La scelta è ricaduta su “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi e Poveri. Il problema? La versione scelta era in realtà il coro dei tifosi anti-Juventus: “stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino“.

A Vienna, durante un cambio campo della partita tra Sinner e Sonego, il DJ ha fatto partire ‘Sarà Perché Ti Amo’ in una versione un po’ particolare. 😅 E quella versione è… questa. 👇 “E chi non salta è un gobbo juventino”. pic.twitter.com/hcbUAo8SKf — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 26, 2023