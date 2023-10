I tifosi dell’Atalanta si fermano a Maribor prima di Graz: omaggio da brividi a Ilicic | FOTO

CalcioWeb

L’Atalanta si prepara a scendere in campo per la trasferta contro lo Sturm Graz, in una partita di Europa League che si preannuncia molto importante per la qualificazione. La squadra di Gasperini è reduce dal colpo sul campo dello Sporting e guida la classifica del girone con 6 punti. I nerazzurri sono pronti al match delle 18:45 con il chiaro obiettivo di ipotecare ancora di più la qualificazione.

I tifosi nerazzurri, in viaggio per la trasferta, hanno deciso di deviare il percorso per fare una sorpresa a Josip Ilicic, ex Atalanta mai dimenticato dai supporter nerazzurri. L’incontro è andato in scena a Maribor.

Dopo uno striscione i tifosi hanno avuto l’occasione di incontrare il calciatore, visibilmente emozionato: “vi ringrazio tutti”, ha detto Ilicic. “Ora possiamo anche andarcene”, ha replicato un tifoso nerazzurro.

Un grupo de hinchas de Atalanta que viajaba a Austria para el partido vs. Sturm Gruz se desvió a Eslovenia ¿El motivo? Saludar a Josip Ilicic, ídolo del club 🇮🇹, actualmente en NK Maribor. Superó depresiones que lo alejaron del fútbol ⚽️ en los últimos años. Caricia al alma. ❤️ pic.twitter.com/yPxcDzMMFt — VarskySports (@VarskySports) October 26, 2023