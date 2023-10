Tragedia per Naldo, ex Bologna e Udinese: il figlio di 4 anni è morto

CalcioWeb

Un gravissimo lutto ha colpito Edinaldo Gomes Pereira, meglio noto come Naldo, ex calciatore Udinese e Bologna. Calciatore brasiliano classe 1988, attualmente indossa la maglia dell’Antalyaspor. Nel corso della carriera è stato protagonista con tante maglie: Ponte Preta, Cruzeiro e Grêmio nelle prime esperienze.

Nel 2013 arriva in Italia, al Bologna in prestito, ma gioca pochissimo. Poi il passaggio all’Udinese. Nel 2014-2015 la cessione in prestito al Getafe, poi Sporting Lisbona, Krasnodar, Espanyol, Al-Taawoun e Antalyaspor.

Proprio l’Antalyaspor ha svelato una notizia: il figlio, di soli 4 anni, è morto. Il piccolo Davi era ricoverato in terapia intesiva da oltre un mese in seguito ad un bruttissimo incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto.

“Non ti dimenticheremo, Davi! Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, il figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità”, si legge nel comunicato ufficiale del club.

Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi’ye Allah’tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023