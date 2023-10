“Faccio ancora fatica a dare un nome alla malattia”: Wanda Nara a cuore aperto

CalcioWeb

In un momento per lei delicato, Wanda Nara ha deciso di raccontarsi a cuore aperto. La showgirl e imprenditrice argentina sta facendo i conti con una malattia, scoperta a luglio, e solo in queste ultime settimane sta iniziando a parlarne apertamente.

La moglie di Icardi, impegnata a Ballando con le Stelle, si è aperta in una clip mandata in onda durante il programma per poi raccontarsi anche a Hola Argentina.

La malattia

“È un argomento delicato e per questo avrei preferito che restasse privato, ma lo capisco. Ho deciso di non denunciare Lanata. Lui è un giornalista e se l’informazione gli arrivava doveva farlo“, ha dichiarato la moglie di Icardi.

“Volevo prendermi il mio tempo e parlare con la mia famiglia. Quello che non avrei mai pensato era che sarei stato criticato per non aver parlato apertamente. ‘Non parla perché deve essere tutta una bugia’, ho sentito. Come farò con una malattia di cui non ho nemmeno parlato? È pazzesco!“, ha aggiunto.

“Ero scioccato. Ha acceso la televisione e ha detto: ‘Ma se lo dicono in televisione, perché non lo dicono a me?’ Era tutto molto strano. Ho pensato alla morte, ai miei figli… Avevo la sensazione che mi nascondessero più informazioni, che mi mentissero. Faccio ancora fatica a dare un nome alla mia malattia. L’altro giorno un amico mi ha detto: ‘Hai fatto progressi, ne sono molto orgoglioso. Adesso dici ‘la malattia’, prima di dire ‘quello che ho’ . Lo racconto e mi emoziono”, ha affermato ancora.

Wanda Nara ha poi parlato delle cure: “ogni settimana ho un monitoraggio che viene inviato in Argentina dove si trova il mio medico. È tutta un’incertezza e ogni settimana che vado a ricevere i risultati, mi si ferma il respiro. Credo che la malattia mi abbia avvicinato molto ai miei valori, a capire che ciò che conta davvero sono le persone che abbiamo accanto e i momenti che viviamo con loro. Tutto il resto finisce, tu muori e resta qui. Ho sempre vissuto la vita come se fosse l’ultimo giorno e ora molto di più!“, dice.

La storia con Icardi

Non poteva mancare poi un commento sulla sua relazione con Icardi, tanto travagliata negli ultimi tempi. I due si sono lasciati e ripresi diverse volte a causa di presunti tradimenti.

“Come stiamo io e Mauro? Bene, bene. Conosco Mauro da dodici anni. È un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l’altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà. Chi è più impetuoso tra noi due? Mauro. Io sono molto calma. Più invecchio e meno mi infiammo. Forse quando ero più giovane ero più gelosa. Ora non più. Ho la convinzione che si sta con chi si vuole stare e se qualcuno non vuole più stare con te, non puoi farci niente. Se mi pento di qualcosa? Forse mi pento di qualcosa che potrei aver detto in un momento di dolore o di follia mediatica. A volte pecco per essere così sincero e impulsivo. Abbiamo un cellulare in mano e facciamo casino. Non mi pento della frase “Hai ucciso un’altra famiglia”. In quel momento mi sentivo così. Smetterei di essere autentica se vi dicessi che me ne pento. Ma è anche vero che nessuno si fa carico della famiglia di nessuno. Qual è stata la cosa più assurda che è stata detta su di me e che non era vera? L’insinuazione che io sia stato con Maradona e io ho sempre negato. Non so, un sacco di cose che sono state dette su di me senza verificare o chiedere direttamente a me. Mi sarebbe piaciuto dire della mia malattia, ma non è stato così”, ha concluso.