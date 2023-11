Antonio Conte ritorna alla Juventus? La frase fa impazzire i tifosi

CalcioWeb

È inutile negarlo, il nome di Antonio Conte nel panorama degli allenatori italiani avrà sempre un posto di primo piano. I tifosi dell’Inter ci hanno messo poco a farselo piacere, nonostante la rivalità del passato; quelli del Milan e del Napoli hanno accarezzato l’idea di averlo al posto dei traballanti Pioli e Garcia; quelli della Juventus sperano in un possibile ritorno.

Eventualità che non appare poi così remota. Il tecnico pugliese, ospite di un evento organizzato dall’Università del Salento, ha parlato del suo futuro e di una nuova avventura che gli possa “ridare le emozioni che cerco“.

Antonio Conte torna alla Juventus?

Conte non ha escluso il ritorno in bianconero. “I matrimoni si fanno in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta – ha risposto alla domanda di uno studente – L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. Ora però voglio vivere a pieno il mio tempo libero, continuando a studiare per ampliare le mie conoscenze“.