L’Inter scappa: colpo grosso sul campo dell’Atalanta e primo tentativo di fuga | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter si conferma in grandissima forma e prova a scappare in classifica. Si è giocato il match dell’11ª giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta e la squadra di Simone Inzaghi si è confermata la favorita numero uno per lo scudetto. I padroni di casa non sono stati in grado di mettere in mostra le qualità di corsa contro un avversario solido in difesa.

L’Atalanta si schiera con Lookman e Koopmeiners alle spalle di Scamacca, i nerazzurri rispondono con la solita coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Nei primi minuti il ritmo è basso, la prima vera occasione per l’Atalanta si registra al 21′ ma il risultato non cambia. Al 32′ Inzaghi è costretto al cambio: infortunio di Pavard, al suo posto entra Darmian.

E’ proprio l’ex Parma a guadagnarsi il calcio di rigore: dal dischetto si presenta il solito Calhanoglu e non sbaglia. Si va all’intervallo sullo 0-1. Nel secondo tempo la prima occasione è sul piede di Dimarco che sfiora l’incrocio, poi il gol di Lautaro Martinez annullato per fuorigioco. Al 57′ è proprio il Toro a chiudere i conti con un gol da stropicciarsi gli occhi. Nel finale i padroni di casa provano a rientrare in partita con Scamacca, poi il risultato non cambia più. Espulso Toloi. Finisce 1-2.

Classifica Serie A

Inter 28 Juventus 23 Milan 22 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Fiorentina 17 Lazio 16 Roma 14 Monza 13 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Verona 8 Udinese 7 Empoli 7 Cagliari 6 Salernitana 4