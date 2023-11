Atalanta-Sporting: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Conclusa la quinta giornata di Champions League, il calcio europeo continua a regalare spettacolo con delle nuove partite in programma per oggi. A scendere in campo saranno le squadre di Europa e Conference League, con tre italiane che lotteranno per un buon risultato.

Ad aprire le danze sarà l’Atalanta, che ospita a Bergamo lo Sporting Lisbona.

Atalanta-Sporting, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

Sporting (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards. All. Amorim.

Atalanta-Sporting, l’orario

La sfida tra Atalanta e Sporting si terrà oggi, 30 novembre, alle 18.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta-Sporting, il pronostico

Atalanta-Sporting Pronostico GG – In palio c’è il primo posto del girone. Si preannuncia una partita aperta e con tante occasioni da gol. Anche un pareggio potrebbe accontentare entrambe e l’1-1 regala una quota interessante per gli scommettitori.

Atalanta-Sporting, diretta tv

La sfida di questo pomeriggio tra Atalanta e Sporting Lisbona sarà visibile in televisione su Sky Sport al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.