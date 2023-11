Batistuta non perde il vizio: il gol del Re Leone a 54 anni è pazzesco | VIDEO

CalcioWeb

Gabriel Omar Batistuta è stato uno degli attaccanti più forti in circolazione. Il calciatore ha indossato maglie importanti tra Argentina e Italia: Newell’s Old Boys, River Plate, Boca Juniors, Fiorentina, Roma, Inter e infine Al-Arabi. E’ stato anche un punto di riferimento della Nazionale argentina e un vero e proprio goleador.

Il suo nome è tornato alla ribalta anche per un gol pazzesco. In 54enne è stato autore di una marcatura meravigliosa in occasione della Partita del Cuore giocata a Empoli sabato sera. L’ex Fiorentina e Roma ha fatto partire dalla distanza un pallonetto che ha beffato il portiere avversario e si è infilato in rete. La prodezza ha fatto impazzire i social.

🤩 Il gol pazzesco di Batistuta alla partita del Cuore 💜 54 anni 👏 pic.twitter.com/mHxvkrKzcG — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) November 20, 2023