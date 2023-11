Brasile-Argentina, scene da panico al Maracana: scontri tra tifosi | VIDEO

CalcioWeb

Al Maracana è andato in scena un classico sudamericano: il Brasile ha sfidato l’Argentina, nella prima sconfitta casalinga dei verdeoro nelle qualificazioni.

Clima teso in campo ma non solo: prima del fischio d’inizio, infatti, in tribuna ne sono successe di tutti i colori: la sfida, infatti è iniziata in ritardo a causa di gravi incidenti sugli spalti, con il personale della sicurezza in carica contro i tifosi argentina.

Scene spaventose, con tifosi col volto ricoperto di sangue. Messi si è avvicinato agli spalti e una volta calmata la situazione ha mandato i suoi compagni negli spogliatoi.

Il racconto di Messi

“C’erano giocatori con familiari in tribuna ed eravamo preoccupati. La partita era secondaria e siamo andati negli spogliatoi per far calmare tutto. Abbiamo chiesto e scoperto come era la situazione”, queste le parole di messi a fine partita.

🚨🇧🇷🇦🇷 Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans. Full footage by @_igorrodrigues 🎥 pic.twitter.com/lF4uzyI8A9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023