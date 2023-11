Brutto incidente stradale per il figlio di De Laurentiis: un bambino di 3 anni in ospedale

CalcioWeb

Momenti di paura per Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ il 38enne è stato coinvolto in un incidente stradale tra via Palermo e via Firenze, nei pressi dell’Appia, a ridosso dei comuni di Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

Secondo la ricostruzione della Polizia De Laurentiis jr era a bordo della sua Porsche Cayenne, in compagnia di una donna. L’auto si sarebbe scontrata con una Nissan guidata da un’altra donna con un bambino a bordo. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le prime verifiche.

Il bambino di tre anni è stato subito trasportato all’ospedale Santobono di Napoli in codice giallo e le sue condizioni non sono state considerate gravi. La Porsche di Edoardo De Laurentiis risulterebbe parzialmente distrutta.