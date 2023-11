Cagliari-Monza: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv e pronostico

CalcioWeb

La 13ª giornata del campionato di Serie A regala partite importanti anche per la zona retrocessione. Si preannuncia scoppiettante la sfida tra Cagliari e Monza, due squadre in grado di regalare spettacolo anche dal punto di vista tecnico. La compagine di Ranieri è in grande ripresa e le ultime prestazioni hanno confermato la qualità dell’organico. Un’altra stagione importante anche per Raffaele Palladino, una delle sorprese più belle in Serie A.

Cagliari-Monza, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Petagna, Luvumbo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Oristanio, Rog

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Cittadini, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Mota.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Colombo, Izzo, Pablo Marì

Cagliari-Monza, l’orario

Il calcio d’inizio di Cagliari-Monza valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A, è previsto per domenica 26 novembre alle ore 12:30.

Cagliari-Monza, la diretta tv

Cagliari-Monza, sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).

Cagliari-Monza, il pronostico

Cagliari-Monza: Pronostico GG – Sfida ‘aperta’ tra due squadre in grado di giocare un ottimo calcio. Le qualità dei calciatori non sono in discussione e le squadre di Ranieri e Palladino potrebbero trovare con facilità la via della rete.