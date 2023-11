Calciomercato, lo Spezia si muove: operazioni in entrata e uscita

CalcioWeb

Lo Spezia è una delle delusioni più grandi della prima parte di stagione nel campionato di Serie B. La squadra occupa la terzultima posizione ed è a serio rischio retrocessione: in 14 partite ha collezionato appena 10 punti frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta in trasferta contro la Sampdoria con il punteggio di 2-1.

La dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Luca D’Angelo e la squadra è in grado di rientrare in corsa per le zone alte della classifica. Si avvicina il calciomercato di gennaio e la società è pronta a scatenarsi. In entrata iniziano a circolare due nomi interessanti: il centrocampista Adam Nagy, in uscita dal Pisa e Niccolò Pierozzi della Fiorentina. Il primo è un centrale di centrocampo, il secondo un terzino ed è reduce dalla bella stagione in Serie B con la Reggina.

In uscita contatti per la cessione di Albin Ekdal. Lo svedese ha un ingaggio troppo alto e potrebbe tornare in Svezia per concludere la carriera.