Cappellino e livido sotto l’occhio: la prima conferenza di Fabio Grosso dopo l’agguato

CalcioWeb

Una guancia gonfia e un livido sotto l’occhio. Sono i segni della follia dei tifosi del Marsiglia nei confronti di Fabio Grosso, allenatore del Lione. L’allenatore italiano è stato colpito da una bottiglietta di vetro nell’agguato dei tifosi prima della partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione, poi rinviata. Fabio Grosso si è presentato oggi in conferenza stampa per svelare alcuni dettagli: “non vedevo molto bene”, ha ammesso inizialmente.

“Forse non si è ancora capita la gravità del caso. Bisogna intervenire per prevenire questo tipo di fatti e non agire quando succedono. È successo qualcosa di inaccettabile. Spero che non debba succedere qualcosa di ancora più grave per arrivare a decisioni forti. E non serve tenere fuori la maggioranza dei tifosi, anche quelli del Marsiglia, dallo stadio. Non è questa la soluzione, ma va invece garantita la sicurezza”.

“Abbiamo percorso una strada dove c’erano lavori in corso, con pietre a portata di mano. Ci hanno bersagliati con una sassaiola per due o tre minuti. Poteva andare peggio. Non solo per me, ma per chiunque nel nostro pullman o in quelli dei nostri tifosi”.