Caso scommesse, Sandro Tonali scomparso da EA FC24?

Gli effetti del caso scommesse riguardano anche il calcio… virtuale. Sandro Tonali dovrà stare diversi mesi lontano dal campo da gioco a causa dell’inibizione dovuta al coinvolgimento sul caso scommesse per il quale ha patteggiato ottenendo uno sconto di pena.

Il centrocampista del Newcastle, però, non potrà consolarsi nemmeno con la sua controparte videoludica su EA FC24 (ex FIFA). Il videogame, come spesso accade per i casi più controversi (per esempio la morte di un calciatore, o un grave fatto di cronaca), ha ritirato la carta di Sandro Tonali da FUT. Il calciatore non si trova più nei pacchetti acquistabili e nemmeno nella rosa del Newcastle.