Champions League, Ciro Immobile show: vittoria scaccia-crisi contro il Celtic | CLASSIFICA

CalcioWeb

Una doppietta nel finale di Ciro Immobile trascina la Lazio verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. E’ andata in scena la partita della 5ª giornata e il risultato di 2-0 contro il Celtic avvicina i biancocelesti agli ottavi. La squadra di Sarri si porta momentaneamente al primo posto a 10 punti e avrà bisogno della vittoria dell’Atletico contro il Feyenoord per festeggiare già oggi il pass.

Sorpresa di formazione per i padroni di casa: in attacco c’è Castellanos, a completare il reparto Felipe Anderson e Isaksen. Nel primo tempo si registrano poche occasioni da gol e si va all’intervallo a reti inviolate. Nella ripresa ci prova Isaksen, al 61′ Sarri si gioca le carte Immobile e Pedro per Castellanos e Felipe Anderson. E’ proprio Ciro Immobile a trascinare la Lazio alla vittoria con un doppietta fantastica tra l’82’ e l’85’. Finisce 2-0.

La classifica

Lazio 10 Atletico Madrid 8 Feyenoord 6 Celtic 1