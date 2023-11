Champions League, il Milan è appeso ad un filo: il Dortmund sbanca San Siro | CLASSIFICA

CalcioWeb

Niente da fare per il Milan nel match della 5ª giornata della fase a gironi di Champions League. Allo stadio San Siro è andata in scena la partita contro il Borussia Dortmund e il ko contro i gialloneri rischia di compromettere il passaggio del turno dei rossoneri. La situazione per la squadra di Pioli è drammatica: negli ultimi 90 minuti dovrà vincere sul campo del Newcastle e sperare nel successo del Dortmund contro il Psg.

Il Milan si schiera con Giroud, Pulisic e Chukwueze, gli ospiti rispondono con Reus alle spalle di Fullkrug. Subito una grande occasione per i padroni di casa ma Giroud sbaglia un calcio di rigore. Passano pochi minuti e l’arbitro fischia un altro calcio di rigore, questa volta per gli ospiti. Reus non sbaglia. Al 37′ si sblocca Chukwueze con un gol di alto livello.

Nel secondo tempo i tedeschi giocano con maggiore qualità e per i rossoneri sono dolori. Prima Bynoe-Gittens e poi Adeyemi fissano il punteggio sul definitivo 1-3.

La classifica

Dortmund 10 Psg 7 Newcastle 5 Milan 5