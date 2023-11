Champions League, stop Napoli: 1-1 contro l’Union Berlino, qualificazione ancora aperta | CLASSIFICA 

CalcioWeb

Un passo falso è un passo falso, ma non serve fare drammi. Il Napoli resta comunque padrone del proprio destino. In caso di vittoria gli azzurri avrebbero seriamente ipotecato il passaggio agli ottavi di Champions League, ma contro l’Union Berlino di Leonardo Bonucci è arrivato solo un pareggio.

Un gol a testa: al 39′ apre le danze Politano, pochi minuti dopo di un gol annullato ad Anguissa per fallo di Di Lorenzo; nella ripresa un contropiede di Fofana gela il Maradona. Un pareggio amaro, viste le 12 sconfitte consecutive dei tedeschi fra Bundesliga e Champions League, ma che lascia comunque il Napoli al secondo posto a quota 7 in attesa di Real Madrid-Braga. Gli azzurri affronteranno proprio i ‘Blancos’ nella prossima sfida e poi, eventualmente, dovranno chiudere i conti con il Braga, principale ostacolo se la qualificazione non sarà già un discorso chiuso.

Classifica Girone C

Real Madrid 9 Napoli 7 Braga 3 Union Berlino 1