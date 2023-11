DFB Pokal, tonfo Bayern Monaco: eliminato da una squadra di terza divisione

CalcioWeb

Si è registrato un risultato clamoroso in DFB Pokal. I campioni di Germania del Bayern Monaco sono stati eliminati dalla Coppa di Germania, dal Saarbrucken, formazione che milita in terza serie. Il Bayern Monaco passa in vantaggio dopo 16 minuti con Muller, poi nei minuti finali del primo tempo il pareggio di Sontheimer. Al 96′ il gol del clamoroso 2-1 di Marcel Gaus.

Piove sul bagnato anche sul fronte infortuni. De Ligt, ex difensore della Juventus, è stato costretto al cambio durante il primo tempo a causa di un problema al ginocchio. Tuchel, dopo essersi messo le mani ai capelli, si è giocato la carta Konrad Laimer, un centrocampista retrocesso in difesa. La situazione del Bayern Monaco è preoccupante: nel weekend si giocherà il big match contro il Dortmund e Tuchel dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza.