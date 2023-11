Europa League, probabili formazioni Slavia Praga-Roma: Mou sceglie l’attacco “a metà”

CalcioWeb

La Roma è pronta per la doppietta. In caso di vittoria nella sfida di quest’oggi contro lo Slavia Praga, i giallorossi si assicurerebbero il passaggio alla fase eliminatoria dell’Europa League e anche il primo posto nel girone. Per farlo, però, servirà vincere in trasferta sul campo della Slavia Praga che, per bocca del suo tecnico, Jindrich Trpisovsky, ha promesso che venderà cara la pelle.

Josè Mourinho ha gli uomini contati, viste le assenze pesanti di calciatori fondamentali come Abraham, Pellegrini, Smalling e Spinazzola. Senza contare che, di ritorno in Italia, c’è subito il derby contro la Lazio.

L’allenatore portoghese opta quindi per un po’ di turnover ma non rinuncia a Romelu Lukaku, probabile win condition dei giallorossi. Si accomoda in panchina, invece, Paulo Dybala: la speranza è di preservarlo per il derby.

Probabili formazioni Slavia Praga-Roma

Slavia Praga (3-4-1-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Boril; Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren.. Allenatore: Trpisovsky.

A disposizione: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Holes, Doudera, Masopust, Schranz, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Jurecka.

Indisponibili: Sevcik.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Zalewski, Pisilli, Mannini, Joao Costa, Dybala.

Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.