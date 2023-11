Everton-Manchester United, Garnacho come CR7: è già il gol dell’anno | VIDEO

CalcioWeb

Everton e Manchester United sono in campo per la giornata di Premier League. Il rendimento dei Red Devils è stato altalenante ma la qualità della rosa non è assolutamente in discussione. A pochi minuti dal fischio finale la gara è sul punteggio di 0-3. Gli ospiti passano in vantaggio con Garnacho, poi le marcature di Rashford e Martial.

Tutta la scena è per Garnacho, baby talento argentino e considerato uno dei migliori in circolazione. Il 19enne è stato autore di un gol clamoroso dopo poco più di 2 minuti ed il gol è stato paragonato alla prodezza di Cristiano Ronaldo contro la Juventus.

Azione sulla fascia destra di Dalot e preciso cross in mezzo. Il calciatore del Manchester United beffa il portiere avversario con una rovesciata clamorosa.

El golazo de Alejandro Garnacho al Everton 🤯🔴 pic.twitter.com/vVhtXIkWVP — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 26, 2023